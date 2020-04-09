В Чувашии после 15-градусного тепла выпадет снег

9 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии предупреждает о резком похолодании.

10 апреля ночью преимущественно без осадков, днем  местами небольшой дождь.Ветер южной четверти  ночью 7-13 м/с, днем порывы  12-17 м/с.Температура воздуха ночью  +4…+9°, днём  +10…+15°.

11 апреля временами дождь.Ветер  ночью северо-западный 7-13м/с, днем северный 4-9м/с.Температура воздуха ночью  +2..+7°, днём +3…+8°.

12  апреля пройдет снег, мокрый снег, днем местами небольшой.Ветер  северной четверти ночью 11-16м/с, днем порывы 14-20м/с.Температура воздуха ночью -3…+2°, днём  -1…+4°.

9.04.2020

www.tavanen.ru

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