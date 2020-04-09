Гидрометеоцентр Чувашии предупреждает о резком похолодании.
10 апреля ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.Ветер южной четверти ночью 7-13 м/с, днем порывы 12-17 м/с.Температура воздуха ночью +4…+9°, днём +10…+15°.
11 апреля временами дождь.Ветер ночью северо-западный 7-13м/с, днем северный 4-9м/с.Температура воздуха ночью +2..+7°, днём +3…+8°.
12 апреля пройдет снег, мокрый снег, днем местами небольшой.Ветер северной четверти ночью 11-16м/с, днем порывы 14-20м/с.Температура воздуха ночью -3…+2°, днём -1…+4°.
9.04.2020
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