Гидрометцентр Чувашии прогнозирует похолодание в воскресенье.
4 апреля будет преимущественно без осадков.Ветер западной четверти ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с.Температура воздуха ночью 0…-5°, днём +10…+15°.
5 апреля местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2°, днём +6…+11°.
6 апреля местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.Ветер северо-западный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью 0…-5°, днём +1…+6°.
3.04.2020
www.tavanen.ru
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