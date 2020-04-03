В Чувашии после тепла снова выпадет мокрый снег

3 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометцентр Чувашии прогнозирует похолодание в воскресенье.

4 апреля будет преимущественно без осадков.Ветер западной четверти ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с.Температура воздуха ночью  0…-5°, днём  +10…+15°.

5 апреля местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 2-7 м/с. Температура воздуха ночью  -3..+2°, днём +6…+11°.

6  апреля местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.Ветер  северо-западный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью  0…-5°, днём  +1…+6°.

3.04.2020

www.tavanen.ru

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