Такие данные с начала 2020 года приводит Минтруд Чувашии. Ведомство сообщает, что всего в Чувашии средствами республиканского материнского (семейного) капитала на настоящий момент распорядились 626 семей. Из них 64,8% использовали деньги на улучшение жилищных условий, 35,2% — направили на образование ребенка. Общая сумма выплат на республиканский маткапитал составила 45,2 млн рублей.

В эти денежные средства уже вошла новая мера поддержки – введенная по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаеваединовременная выплата в размере 20 тыс. рублей.

«Появляется абсолютно новая форма поддержки семей с детьми на уровне республики. Часть средств из регионального материнского капитала они могут получить единовременно и использовать на то, что нужно семье в текущий момент», — сказал руководитель региона, когда в апреле вносились изменения в законодательство.

В настоящее время эти деньги получили три семьи, в которых после 1 января 2020 года родился третий и последующий ребенок.

Напомним, с этого года размер республиканского материнского семейного капитала составляет:

1) 100 000 рублей при условии, что до 31 декабря 2019 года включительно осуществлено распоряжение средствами (частью средств) семейного капитала;

2) 150 000 рублей при условии, что до 1 января 2020 года не осуществлено распоряжение средствами (частью средств) семейного капитала.

Подать документы можно через портал Госуслуг, прислать данные на электронный адрес в отдел социальной защиты по месту жительства или направить их по почте.