Исходя из доклада руководителя Роспотребнадзора Чувашии Надежды Луговской, озвученном на заседании республиканского оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, пока Чувашия не готова к очередному снятию ограничений, хотя для этого принимаются все необходимые меры. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Если все эти меры нам дадут положительный результат, тогда мы конечно же с удовольствием будем констатировать факт перехода на второй этап, — рассказал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Но чтобы к нему приблизиться, нужно очень плотно поработать на следующей неделе, отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.

4.07.2020

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