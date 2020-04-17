В Чувашии лесные пожары мониторят не только патрульные группы, но и пожарные наблюдатели с 20 пожарно-наблюдательных вышек.

Как сообщает Минприроды Чувашии, с 1 апреля в республике введена в эксплуатацию система видеомониторинга лесных пожаров: установлены 5 видеокамер (4 камеры Минприроды Чувашии и 1 – ФБУ «Государственный заповедник «Присурский»). Благодаря видеокамерам удалось обнаружить лесной пожар на территории Чебоксарского лесничества и потушить его на ранней стадии.

17.04.2020

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