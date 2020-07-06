Как сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии, сегодня 6 июля в регионе произошло четыре пожара.

В полночь из-за нарушения правил безопасности при топке печи сгорели две бани во дворе 49-летнего жителя деревни Новое Урюмово Канашского района. Новая и старая парные стояли в плотную. Расположенные рядом жилой дом и хозпостройки удалось спасти.

6 июня (в 3.00 час.) пламя превратило в пепел сарай по улице Красный Бор в селе Шемурша. Причина возгорания устанавливается.

Около 4.30 час. пожар уничтожил дом 48-летнего жителя деревни Анишкасы Цивильского района. Пострадал хозяин. Мужчину доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Спустя час сгорел деревянный сарай в деревне Троицкое Вурнарского района.

Всего с начала года в республике произошли 830 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 20 миллионов рублей. Огонь унес жизни 31 человека, еще 36 получили травмы. Спасены 42 человека.

Телефон службы спасения – «01» («101» – с мобильного).

6.07.2020

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