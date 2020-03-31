По данным на 31 марта, в Чувашии с начала года исследование на коронавирус прошли 1440 человек, под наблюдением медиков остаются 899 человек. Заболевший по-прежнему один. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Напоминаем, что работает Единая горячая линия России по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112.

Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

31.03.2020

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