В Чувашии по данным на 9 апреля под наблюдением медиков из-за ситуации с коронавирусом находятся 767 человек. Коронавирус подтвержден у 19. В ближайшее время ожидают подтверждения или опровержения анализов у 16 человек. В режиме самоизоляции находится 671 человек. В обсерваторе проходят лечение 42 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом.

В обсерваторе санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе создано 94 койки. К 20 апреля дополнительно создадут 150 коек в обсерваторе.

В Чувашии с начала года проведено 3400 ислледований на коронавирус. Их делают в трех лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, Центра СПИД, Республиканского кожно-венерологического диспансера. Четвёртая лаборатория заработает на базе Республиканской клинической больницы. В сутки лаборатории будут проводить 550 исследований.

В медицинских учреждениях есть 422 аппарата искусственной вентиляции легких, еще 36 закупит республика, еще 94 поступят в мае по линии Минпромторга.

В республике развернуто дополнительно 290 коек в БСМП, Городской детской больнице номер 7, Новочебоксарской городской больнице на базе инфекционного стационара, Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Их общее количество составляет 458, из них 397 свободно.

9.04.2020

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