В Чувашии под наблюдением медиков находятся 264 человека

22 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии анализы на коронавирус прошел 461 человек. Под наблюдением медиков находятся 264 человека.

Минздрав Чувашии  поясняет, что тесты на коронавирус проводят не всем, а только пациентам из «зоны риска», которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных по COVID-19 стран, тем, кто находился с ними в контакте.

На исследование образцы отправляют в Центр гигиены и эпидемиологии Чувашии.

Тест-системы на анализ в ГНЦ «Вектор»  в Новосибирске направляются только  образцы, вызвавшие сомнения разъясняет Минздрав.

Официальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе публикуют в сообществе «Чувашия без паники».

22.03.2020

www.tavanen.ru

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