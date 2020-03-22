В Чувашии анализы на коронавирус прошел 461 человек. Под наблюдением медиков находятся 264 человека.

Минздрав Чувашии поясняет, что тесты на коронавирус проводят не всем, а только пациентам из «зоны риска», которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных по COVID-19 стран, тем, кто находился с ними в контакте.

На исследование образцы отправляют в Центр гигиены и эпидемиологии Чувашии.

Тест-системы на анализ в ГНЦ «Вектор» в Новосибирске направляются только образцы, вызвавшие сомнения разъясняет Минздрав.

Официальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе публикуют в сообществе «Чувашия без паники».

22.03.2020

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