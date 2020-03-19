19 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провёл заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики .
И.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов рассказал, что на 19 марта в республике нет подтверждённых фактов заболевания или заражения коронавирусной инфекцией. С января этого года под медицинским наблюдением находятся 272 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусу территорий. По словам Владимира Степанова, медицинские организации республики находятся в максимальной готовности.
Врио руководителя региона Олег Николаев отметил, что Правительство республики уже приняло ряд мер, которые должны помочь избежать распространения вируса в Чувашии. Так 18 марта на территории Чувашии введен режим повышенной готовности. До особого распоряжения запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
«Мы взяли под контроль ситуацию на рынке продовольствия, но нам надо усилить работу по двум направлениям. Во-первых, обеспечивать наличие продуктов питания на полках предприятий торговли, во-вторых, не допускать повышения цен на эти продукты питания. Поводов для паники нет. У нас достаточный продовольственный запас», — подчеркнул Олег Николаев.
В аптечную сеть региона на днях поступит новая партия медицинских масок.
19.03.2020
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