В Чувашии подтверждения анализов ожидают 55 человек

2 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

В  Чувашской Республике c начала года  из-за ситуации с коронавирусом под наблюдением медиков  находились 4723 гражданина, по состоянию на 2 мая — 1538 человек. Из них изолированы в домашних условиях 900 человек; госпитализированы 579 человек, включая 12 несовершеннолетних. В обсервационном отделении «Алый парус» находится 59 человек, из них 7 несовершеннолетних.Об этом сообщает Минздрав Чувашии. 

У 676 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из которых 134 человека выздоровели, из них 28 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 55 человек.

В регионе у 8 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход.

2.05.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости