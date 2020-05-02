В Чувашской Республике c начала года из-за ситуации с коронавирусом под наблюдением медиков находились 4723 гражданина, по состоянию на 2 мая — 1538 человек. Из них изолированы в домашних условиях 900 человек; госпитализированы 579 человек, включая 12 несовершеннолетних. В обсервационном отделении «Алый парус» находится 59 человек, из них 7 несовершеннолетних.Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
У 676 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из которых 134 человека выздоровели, из них 28 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 55 человек.
В регионе у 8 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход.
2.05.2020
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