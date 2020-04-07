В Чувашии 7 апреля официально подтверждены еще 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Минздрав Чувашии, восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим covid-19 (г. Чебоксары). Еще один человек – житель Канашского района был обследован после приезда из Москвы.

Все заболевшие госпитализированы еще до подтверждения из федеральной лаборатории в инфекционный стационар БСМП, им назначена необходимая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное.

Для оперативного подтверждения первичного анализа в Чувашии организуется работа второй лаборатории. Сомнительные результаты затем отправляются в Нижний Новгород, откуда приходит итоговое заключение.

Всего на 7 апреля в республике зарегистрировано 17 случаев заражения covid-19. Один пациент выздоровел.

7.04.2020

www.tavanen.ru