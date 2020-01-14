В Чувашии подготовлен проект Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики».

Как поясняет Минздрав Чувашии, в силу статьи 6 Технического регламента на табачную продукцию содержание никотина в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 1,0 мг/сиг. В то время как в одной порции бестабачного «снюса» содержится 10-20 мг никотина.

В технологии приготовления указанных смесей не используется табак, соответственно, антитабачное регулирование не затрагивает этот вопрос. Изделие выполнено на основе смеси растительных волокон (трав) и иных веществ, пропитанных никотином.

В отношении бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина федеральным законодательством в настоящее время запрет не установлен, что способствует свободному распространению данной продукции.

По словам главного нарколога Минздрава Чувашии Ирины Булыгиной, данный вид бестабачных изделий подросток может свободно купить как через сеть Интернет, так и в магазине. Из-за большой дозы никотина, зависимость может наступить уже после первого или второго употребления, причем большая доза никотина влечет за собой так же и отравления.

14.01.2020

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