23 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2019 год и постановке задач на 2020 год.

В своем выступлении Михаил Игнатьев поблагодарил спасателей за работу и отметил, что в последние годы на территории республики сократилось количество чрезвычайных ситуаций.

Глава Чувашии подчеркнул, что обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения является приоритетом. Так, за последние 5 лет (в 2015–2019 гг.) на эти цели за счет всех источников финансирования направлено более 3 млрд рублей. На ближайшие три года запланировано еще почти 800 млн рублей.

Особое внимание уделяется обеспечению служб, ведомств, звеньев современной спецтехникой и техническими средствами. Последовательно совершенствуются сегменты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Система-112. Кроме того, в муниципальных образованиях в рамках инициативного бюджетирования строятся гаражи для пожарных машин, обустраиваются пруды как противопожарные водоемы.

«В 2019 году успешно функционировали все спасательные службы. Благодаря техническому оснащению повысилась эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. Вместе с тем вопросы безопасности были и остаются весьма актуальными», – сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

Он отметил, что необходимо продолжить формирование у населения общей культуры безопасности, усилить работу по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, улучшить подготовку личного состава и обучение граждан действиям в чрезвычайных ситуациях, проанализировать по каждому муниципальному образованию причины произошедших пожаров и других происшествий, обсудить их на сходах граждан, призвать людей к бдительности.

Глава республики подчеркнул, что предложения, озвученные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию, будут способствовать народосбережению.

«Необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы снизить в республике смертность от внешних причин. Мы с вами должны комплексно взаимодействовать, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, обеспечить безопасность наших жителей», – сказал Глава Чувашии.

С основным докладом об итогах деятельности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2019 год и задачах на 2020 год выступил начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Станислав Антонов.

Министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров проинформировал о реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112 на территории Чувашской Республики.

Докладчиками отмечено, что комплексная система безопасности, система службы спасения и защиты населения и территории республики в целом обеспечивает выполнение всех возложенных на неё задач, способствует повышению безопасности жизнедеятельности населения и устойчивому функционированию потенциально опасных объектов, инфраструктуры и организаций.

Приоритетными направлениями деятельности на 2020 год, в частности, обозначены совершенствование состава, структуры и деятельности органов управления и сил на всех уровнях Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышение их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации; внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (развитие аппаратно-программных комплексов, технических средств мониторинга, прогнозирования, поддержки принятия решения), а также оснащение реагирующих подразделений современной, высокоэффективной и многофункциональной техникой, имуществом и оборудованием.

Главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Ольга Краузе рассказала об итогах работы центра.

Заслушана также информация главы администрации Батыревского района Рудольфа Селиванова об организации деятельности Батыревского районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики.

В торжественной обстановке состоялось вручение государственных и ведомственных наград.

23.01.2020

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