В Чувашии предстоящей ночью циклон по имени Валли окажется над Поволжьем, поэтому дожди продолжатся с новой силой. Завтра утром в северо-западных районах Чувашии, в том числе в Чебоксарах, снова пройдет мокрый снег. Температура воздуха на некоторое время может понизиться до нуля градусов. Днем ожидается 4-9 градусов тепла. В ближайшие три дня порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

В среду выглянет солнце, немного потеплеет. Но во второй половине дня к придет балтийский циклон по имени Ксения, поэтому снова пройдут дожди. В четверг обойдется без осадков, но станет прохладнее.

1 мая на Верхнюю Волгу придет еще один циклон. Он принесет повышение температуры воздуха на высоте облаков до «плюсовых» значений. А значит, у земли столбики термометров начнут подниматься до 15-20 градусов. Кроме того, в соответствии с погодными циклами, во время Полнолуния, в первой декаде мая, в Чувашии должно быть преимущественно без осадков.

27.04.2020

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