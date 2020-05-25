Речь идет о ежемесячной выплате на детей с 3 до 7 лет, установленной Президентом России. На еженедельном совещании министр труда и соцзащиты Чувашии Алена Елизарова отметила, что в республике заявления на данную выплату начали принимать с 20 марта.

«Это выплата новая и уникальная для нас как по форме предоставления, так и по охвату семей с детьми. Меру получат семьи в отношении почти 38 тысяч детей. Предусмотренный объем финансирования на текущий год составляет 1 миллиард 610 миллионов рублей», — рассказала Алена Елизарова.

Размер ежемесячной выплаты на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году составляет 4 770,50 руб. – это половина величины прожиточного минимума в республике для детей за II квартал предшествующего года.

Выплата осуществляется малоимущим семьям, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в республике за II квартал предшествующего года (для 2020 года – 9 538 рублей).

«Отмечу, что если в семье один из родителей на момент подачи заявления зарегистрирован в качестве безработного, то при подсчете среднедушевого дохода семьи доход родителя, который является безработным, не учитывается», — пояснила министр труда и социальной защиты Чувашии.

Алена Елизарова отметила, что на данный момент уже поступило 9 тысяч 582 заявления, из них 98% направлены через портал Госуслуг. Также заявки на выплаты поступили через МФЦ и органы социальной защиты населения. Решения о предоставлении выплат будут приниматься с 1 июня.

Отметим, что на выплату, положенную малоимущим семьям на детей в возрасте с 3 до 7 лет, нужно подать только электронное заявление. Никаких справок собирать не нужно.

«Минтруда и соцзащиты вместе с Госслужбой по делам юстиции хорошо справились с созданием электронных регистров необходимой информации. И это позволяет нам оперативно решить задачи, которые поставил и ставит Президент страны», — отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В июне текущего года малоимущие семьи смогут получить выплату с перерасчетом с 1 января 2020 года, что в общем итоге за январь – июнь составит 28,6 тыс. рублей на каждого ребенка. Это весьма существенная поддержка семей с детьми в дополнение к другим мерам поддержки, оказываемым гражданам в настоящее время.

25.05.2020

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