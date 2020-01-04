В Чувашии площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1005,5 тыс. га, или 55% от общей площади земельного фонда республики. По состоянию на 01.01.2020 площадь выявленных невостребованных земельных долей составляет 202 тыс. га, которые 100% зарегистрированы в собственность муниципальных образований. Наибольшие площади муниципальных долей зарегистрированы в Алатырском – 23 тыс. га, Канашском – 16,9 тыс. га, Ядринском – 14,9 тыс. га, Порецком – 14,3 тыс. га и Аликовском – 13,5 тыс. га районах. Об этом сообщает Минюст Чувашии.

В целях дальнейшего вовлечения в сельскохозяйственный оборот путем передачи в установленном федеральным законом порядке эффективному сельскохозяйственному товаропроизводителю органами местного самоуправления проведена работа по формированию земельных участков в счет муниципальных земельных долей.

На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные в счет муниципальных земельных долей общей площадью 157,5 тыс. га, что составляет 78% от зарегистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Вовлечены в сельскохозяйственный оборот земельные участки площадью 137,5 тыс. га (68% муниципальных земельных долей и участков). Кроме того, для пополнения доходной части местных бюджетов объявлены торги на сформированные в счет земельных долей земельные участки общей площадью 22,4 тыс. га.

4.01.2020

www.tavanen.ru