18 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с членами Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф».

В ходе встречи председатель «Чувашрессовпроф» Анатолий Коршунов рассказал об итогах деятельности профсоюзных организаций республики в 2019 году. Обсуждены также актуальные вопросы в сфере труда и занятости.

Отвечая на вопрос о планируемых мерах по увеличению средней заработной платы, как одного из главных индикаторов развития региона, Олег Николаев подчеркнул, что для повышения доходов населения в Чувашии предпринимается ряд действий, направленных как на работников бюджетной сферы, так и на занятых в коммерческих структурах.

В частности, в целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности в настоящее время активно изучается опыт регионов России в налоговом регулировании. Данные вопросы будут обсуждаться на различных площадках предпринимательских сообществ в апреле и мае 2020 года. К концу лета должны быть выработаны решения, чтобы их можно было учесть в бюджете на следующий год.

Что касается бюджетной сферы, одной из задач Олег Николаев назвал необходимость трансформации системы оплаты труда, позволяющей обеспечить достойный минимальный уровень доходов среди бюджетников.

В ходе беседы затронуты вопросы оплаты труда сотрудникам служб пожарной охраны и поисково-спасательных служб, подведомственных ГКЧС Чувашии и территориальным органам МЧС России. Несмотря на схожие профессиональные обязанности и задачи, одинаковые риски и опасности, которым подвергаются сотрудники как федеральной, так и республиканских служб, уровень оплаты труда заметно различается.

«Они выполняют одну и ту же задачу и рискуют абсолютно одинаково. Поэтому мы приняли решение в рамках уточнения бюджета увеличить заработную плату по этому направлению на 5000 рублей. Увеличение заработной платы составит примерно 30%», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что поправки в бюджет планируется одобрить на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики на следующей неделе.

В ходе обсуждения представители профсоюзного движения подняли такие вопросы, как социальная поддержка ветеранам труда, диспансеризация и профилактика заболеваний, не связанных с трудовой деятельностью, возможности оказания санаторно-курортного лечения на льготных условиях, обеспокоенность по поводу оптимизации в бюджетных учреждениях, сохранения сети загородных оздоровительных лагерей и другие.

18.02.2020

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