Электронные пропуска для пассажирского транспорта в Чувашии могут сохранить после снятия режима ограничительных мер.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил врио Главы Чувашской республики Олег Николаев. Он заметил, что ситуация с коронавирусом заставила власти разрабатывать и применять на практике механизмы, которые затем могут быть эффективно использованы в дальнейшем.

— Например, электронные пропуска. Проблема нелегальных пассажирских перевозок известна давно. Сейчас у нас появился действенный механизм обеспечения контроля в этом отношении. Было бы неправильно его не использовать, — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, электронные пропуска для пассажирского транспорта в Чувашии по инициативе врио Главы Чувашии были введены с начала этой недели. За это время пропуска на более чем 600 единиц транспорта получили 50 организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

24.04.2020

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