Врио главы республики Олег Николаев встретился с членами республиканского объединения организаций профсоюзов. На встрече был поднят вопрос об общественном транспорте. Многих горожан беспокоит отсутствие гаражей для общественного транспорта, а также регулярного техосмотра для автобусов и маршруток и медицинского для водителей. И возможно ли создание альтернативы обанкротившемуся «Чувашавтотрансу»? Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Мы однозначно думаем, что мы должны присутствовать как государство, как республика на этом рынке. Не думаю, что на сегодняшний день нам удастся на одной площадке объединить все множество перевозчиков, их много. Думаем над тем, как создать такое сервисно-инфраструктурное предприятие с госучастием, которое как раз взяло бы под контроль обеспечение безопасности оказания транспортных услуг, — поделился врио Главы Чувашии Олег Николаев.

19.02.2020

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