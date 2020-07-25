Врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал об этом 24 июля на заседании Высшего экономического Совета, на котором состоялась презентация Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года. Руководитель региона обозначил, что внедрение системы сортировки и переработки отходов на уровне производственных компаний позволит республике сократить количество свалок и других форм накопления экологического вреда.

«В ближайшие 5 лет рекультивируем не менее 10 таких объектов», — анонсировал Олег Николаев.

Для этого в республике запланировано создание экотехнопарка кластерного типа, предприятия которого позволят обеспечить полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами от сортировки до переработки.