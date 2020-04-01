В Чувашии в 2020 году запланировано начать строительство 9 новых детских садов на 1840 мест с вводом в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщает Минобразования Чувашии.

Строительство 5 детских садов запланировано в Чебоксарах и по одному — в Аликовском, Козловском, Цивильском и Мариинско-Посадском районах.

На эти цели в 2020-2021 годах предусмотрено направить 1 648,7 млн рублей.

В настоящее время положительное заключение государственной экспертизы есть по двум объектам в г. Чебоксары: строительству детского сада в мкр «Солнечный-4» на 110 мест и мкр. 7 на 250 мест. По остальным объектам получить заключение экспертизы планируется в апреле-мае т.г., кроме ДОУ в Цивильске (в июле).

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет настоящее время составляет 83,5% (% от числа желающих).

1.04.2020

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