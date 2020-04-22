22 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе посещения ООО «Яхтинг» ознакомился с производством средств индивидуальной защиты.

Напомним, врио Главы Чувашии ранее предложил представителям бизнеса наладить производство масок, чтобы обеспечить потребности региона в период пандемии.

Врио Главы Чувашии поинтересовался потенциалом предприятия по производству масок.

Генеральный директор ООО «Яхтинг» Анатолий Шатиков рассказал, что выпуск нового продукта предприятие освоило в кратчайшие сроки — уже в конце марта приступило к пошиву гигиенических масок. При этом материал в них используется медицинский.

Кроме того, закуплено оборудование по выпуску одноразовых медицинских трёхслойных масок. Ввод линии в эксплуатацию ожидается уже в начале мая. Когда комплекс выйдет на полную мощность, ежедневно здесь смогут шить до 120 тысяч масок.

Справочно. ООО «Яхтинг» специализируется на выпуске мужской и женской рабочей и специальной обуви. Продукцию предприятия используют работники дорожной и транспортной сферы, автомобилестроители и тракторостроители, нефтяники, металлурги, судостроители и строители, энергетики, работники химических производств, сельского хозяйства. Одним из стратегических направлений является производство специальной обуви для структурных подразделений ОАО «РЖД», ПАО АНК «Башнефть».

22.04.2020

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