Перспектива внедрения передового опыта по обустройству в больницах «умных» приемных отделений на основе принципов emergency, т.е. с зонами для пациентов разных уровней тяжести, рассматривалась 27 февраля на встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева с директором ФГБУ «Всероссийский медицинский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России Сергеем Гончаровым и ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Сергеем Багненко.

По мнению медицинских специалистов, такие зоны позволят максимально быстро принять решение о тактике лечения экстренного больного, а также улучшить условия нахождения в приемном покое лиц, сопровождающих пациента.

Стороны также рассмотрели новые современные подходы в развитии скорой медицинской помощи в регионе, возможности повышения эффективности управления экстренной службой, организацию санитарно-авиационной эвакуации пострадавших и больных.

Олег Николаев поблагодарил гостей за выбор Чувашии местом проведения научно-практической конференции по актуальным вопросам внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи, которая стартовала сегодня в Чебоксарах. Республика выбрана в качестве примера, как должна быть организована работа на местах в этом направлении.

По эффективности работы «скорой помощи» Чувашия сегодня занимает третье место среди регионов России. «Это не повод успокоиться, а стимул и мотивация дальше работать, совершенствоваться. На перспективу перед собой ставим еще более масштабные задачи», – обозначил врио Главы Чувашии.

28.02.2020

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