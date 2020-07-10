Принятое 10 июля коллегией Госслужбы Чувашии по тарифам решение о размере платы населения за услуги по обращению с ТКО еще подлежит госрегистрации, и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. То есть у жителей республики есть все шансы получить за июль платежки с учетом нового тарифа на вывоз мусора, без 20-процентного повышения.

Согласно изменениям стоимость сбора и вывоза отходов для городов составит 62,76 руб., для сел и деревень – 50,02 руб. с человека в месяц.

«Принятое тарифное решение направлено на защиту интересов жителей республики и бизнеса, важность соблюдения которых находится под пристальным вниманием врио Главы Чувашии Олега Николаева. Применение тарифов в рублях за кубический метр позволит сделать процесс начисления платы более понятным. В результате плата за услугу для городских жителей по сравнению с I полугодием уменьшится на 39 копеек, для сельских жителей произойдет незначительное увеличение – на 2 руб. 46 копеек вместо 9 руб. 90 копеек, предусмотренных ранее», — отметила руководитель ведомства Надежда Колебанова.

Внести изменения в тарифную сетку по обращению с отходами удалось, благодаря межведомственной проработке вопроса. 3 июля Минстрой Чувашии на 2020 год установил среднюю плотность ТКО в Чувашии в размере 88,98 кг/куб. м., что стало основанием для перерасчета объема отходов, транспортирование которых будет осуществлять регоператор «МВК «Экоцентр».

Напомним, что рост платы за услугу вывоза мусора на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года был заложен в декабре прошлого года прежним составом правительства Чувашии. 30 июня на совещании по вопросам изменения платы граждан за услуги по обращению с ТКО врио Главы Чувашии Олег Николаев заявил, что такое повышение тарифов недопустимо, особенно в сложившейся из-за коронавирусной инфекции непростой для людей обстановке.