В республике перепрофилируют медицинские учреждения для увеличения больничных коек для оказания своевременной помощи заболевшие в условиях коронавируса. В настоящее время для этого задействованы БСМП, Новочебоксарская городская больница и чебоксарская детская инфекционная больница №2. В случае необходимости дополнительные койки появятся в госпитале для ветеранов и в акушерском отделении больницы №3. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Суммарное количество коек 1 и 2 очереди для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составит 458 коек, из которых инфекционного профиля 290. Для доведения коек до 609 для норматива Минздрава России планируется дополнительно в случае ухудшения ситуации развернуть койки третьей очереди. Которые будут располагаться в федеральном центре ортопедии и травматологии, — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

3.04.2020

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