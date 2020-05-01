Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией праздник Первомая в этом году проходит в режиме онлайн. Вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в Чувашии организовали флешмоб #перлепервомай.
В социальных сетях и средствах массовой информации предприятия, районы и города Чувашии рассказывают о своих достижениях и поздравляют с праздником Весны и Труда в видеоформате.
Флешмоб #перлепервомай поддержал и врио Главы Чувашии Олег Николаев.
К онлайн-акции #перлепервомай сегодня присоединились города Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля.
К флешмобу #перлепервомай присоединились Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский районы.
В шеренге онлайн-демонстрации #перлепервомай – Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночетайский, Моргаушский, Марпосадский районы.
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