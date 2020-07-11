10 июля в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.Об этом сообщает МВД по Чувашии.

За два дня до этого на сотовый телефон пенсионерки позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что к ее счету получили доступ мошенники, и в любой момент они могут похитить все имеющиеся у нее деньги. Чтобы этого избежать, незнакомец попросил снять все сбережения и перевести их на «безопасный» счет. При этом мужчина потребовал никому об этом не рассказывать… В течение двух дней в нескольких банках женщина обналичила имеющиеся у нее деньги на общую сумму порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей и перевела их на продиктованные номера счетов. После завершения всех операций горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Следует отметить, что потерпевшая неоднократно посещала банки, общалась с их работниками, и ни у кого не уточнила о ситуации с ее счетами, поверив звонившему с неизвестного номера мужчине. На подобную уловку за минувшие сутки попались также 22-летняя (похищено 161 тысяча рублей), 63-летняя (22 тысячи) и 38-летняя (275 тысяч) жительницы Чебоксар, 39-летняя жительница Новочебоксарска (25 тысяч) и 55-летний мужчина из Алатыря (55 тысяч).

11.07.2020

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