В Чувашии трансляция Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора начнется 18 апреля в 23:30 на НТРК. Следить за происходящим в онлайне можно будет и на Youtube-канале Национальной телерадиокомпании. Возглавит праздничное богослужение митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Завершится прямой эфир в 2:30.

Видеотрансляции будут вести и другие церкви республики, среди них – храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в СЗР. Следить за ходом богослужения можно будет в группе храм в соцсети «Вконтакте». Начало в 23:20 в субботу, 18 апреля.

14.04.2020

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