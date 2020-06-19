Пресс-секретарь врио Главы Чувашской республики Александр Кузин прокомментировал сообщения некоторых средств массовой информации о том, что в Чувашии отменен Парад Победы.
«Ни о какой отмене или отказе от проведения каких-либо мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы 24 июня в Чувашии речи не идет. Опираясь на объективную оценку ситуации с коронавирусом в регионе, проводить Парад не планировалось изначально. Вместе с тем, наши земляки внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, поэтому остаться в стороне от, пожалуй, главного праздника страны республика не считает возможным. Для Чувашии 24 июня — особенная дата. Традиционно в этот день отмечается день республики. В этом году мы празднуем 100 лет со дня образования Чувашской автономии. Для нас очень значимо и ценно, что в этом году парад Победы в Москве совпал с этой датой. Конечно, жители Чувашии присоединятся к всероссийским акциям и флешмобам в онлайн режиме, будет обеспечена прямая трансляция Парада Победы в Москве, будут проведены мероприятия, которые позволят в полной мере ощутить здесь в Чувашии гордость за республику и страну», — рассказал собеседник агентству.
Напомним, что 24 июня в республике центрами празднования станут Чебоксары и Красночетайский район.
19.06.2020
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