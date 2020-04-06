В Чувашии официально подтверждены 8 случаев коронавируса

6 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Общее число официально подтвержденных случаев коронавируса в Чувашии составляет 8.  Об этом сообщает паблик «Чувашия без паники».
По данным на утро всего в республике было зафиксировано 6 случаев заражения (один из них — выздоровел).

Согласно поступившим из Нижнего Новгорода данным, к этим 6 случаям добавилось еще 2. Это ранее выявленные люди, которые дожидались подтверждения тестов в изолированных медицинских боксах.

Таким образом, на текущий момент 8 случаев заражения. Один из инфицированных выздоровел и выписан из больницы.

6.04.2020

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