В Чувашии от коронавируса скончался десятый человек. Мужчина 74 лет находился на госпитализации в Ибресинской районной больнице Минздрава Чувашии с 29 апреля 2020 года.
У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
Также стало известно, что в Чувашии у 2195 человек подтверждена коронавирусная инфекция, 717 человек выздоровели.
Распределение инфекции по районам и городам Чувашии на сегодняшний день выглядит так:
Алатырский район 38; Аликовский район 30; Батыревский район 97;Вурнарский район 31; Ибресинский район 55; Канашский район 70; г. Канаш 81; Козловский район 14; Комсомольский район 59; Красноармейский район 8; Красночетайский район 27; Мариинско-Посадский район 46; Моргаушский район 82; Порецкий район 77; Урмарский район 74; Цивильский район 50; Чебоксарский район 115; Шемуршинский район 63; Шумерлинский район 93; Ядринский район 161; Яльчикский район 33; Янтиковский район 62; г. Новочебоксарск 112; г. Чебоксары 717.
23.05.2020
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