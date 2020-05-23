В Чувашии от коронавируса скончался десятый человек. Мужчина 74 лет находился на госпитализации в Ибресинской районной больнице Минздрава Чувашии с 29 апреля 2020 года.

У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Также стало известно, что в Чувашии у 2195 человек подтверждена коронавирусная инфекция, 717 человек выздоровели.

Распределение инфекции по районам и городам Чувашии на сегодняшний день выглядит так:

Алатырский район​ 38; Аликовский район​ 30; Батыревский район​ 97;Вурнарский район​ 31; Ибресинский район​ 55; Канашский район​ 70; г. Канаш 81; Козловский район​ 14; Комсомольский район​ 59; Красноармейский район 8; Красночетайский район​ 27; Мариинско-Посадский район​ 46; Моргаушский район​ 82; Порецкий район​ 77; Урмарский район​ 74; Цивильский район​ 50; Чебоксарский район​ 115; Шемуршинский район​ 63; Шумерлинский район​ 93; Ядринский район​ 161; Яльчикский район​ 33; Янтиковский район​ 62; г. Новочебоксарск​ 112; г. Чебоксары​ 717.

23.05.2020

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