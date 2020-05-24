В Чувашии зафиксирована 11 смерть от новой коронавирусной инфекции. Это мужчина в возрасте 81 года, пенсионер. Он находился на госпитализации в Больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии с 23 апреля 2020 года. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: гипертоническая болезнь 3 стадии, хроническая ишемия мозга. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

На 24 мая 2020 года в Чувашии у 2290 человек подтверждена коронавирусная инфекция, 720 человек выздоровели, из них 338 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 4,3%; средненедельный темп прироста заболевших COVID-19 (с 17.05.2020 – 23.05.2020) – 4,6%.

24.05.2020

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