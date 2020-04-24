Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована в республике. Таким образом, число жертв коронавируса в Чувашии достигло 6. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Сегодня скончалась женщина в возрасте 67 лет, которая находилась на госпитализации в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн с 17 апреля 2020 года. У умершей имелись сопутствующие патологии — сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, осложненная сердечной недостаточностью, хроническая недостаточность мозгового кровообращения.

Врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось.

24.04.2020

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