Показателях для поэтапного снятия ограничительных мероприятий: коэффициент распространения инфекции – 1,07 (рекомендовано не более 1). процент свободного коечного фонда – 25,6% (рекомендовано 50% и более), показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 120,2 (рекомендован не менее 70). У 3148 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 35 несовершеннолетних. 1431 человек выздоровели, из них 661 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 2,8%. У 15 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход. 15 умершим от covid-19 стала женщина 1983 года рождения, жительница Чебоксар. 12 мая была госпитализирована в БСМП. У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось. Приносим соболезнования родным и близким. В Чувашской Республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек 224, на ИВЛ – 37 человек. Дополнительно открыто70 коек в БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии для медицинского обеспечения населения Ядринского, Аликовского и Красночетайского районов. Всего во всех лабораториях, на утро 3 июня выполнено 62379 исследований у 56450 человек (за сутки 1598 и 1481 соответственно). В лабораториях, подведомственных Минздраву Чувашии на утро 3 июня выполнено 31559 исследований, из них за сутки 682: центр СПИД – 192, кожвендиспансер – 298, РКБ – 192. В лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на утро 3 июня 2020 г. выполнено 650 исследований у 624 человек. На базе УФСИН РФ по Чувашской Республике, которая на утро 3 июня выполнила 151 исследований у 133 человек. На базе ФГБУ «ФЦТОиЭ» Минздрава России, которая на утро 3 июня выполнила 115 исследований у 106 человек.