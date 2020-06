View this post on Instagram

Показателях для поэтапного снятия ограничительных мероприятий: коэффициент распространения инфекции – 0,95 (рекомендовано не более 1), процент свободного коечного фонда – 25,2% (рекомендовано 50% и более), показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 121,0 (рекомендован не менее 70). У 3561 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 37 несовершеннолетних. 1769 человек выздоровели, из них 880 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 2,4%. У 18 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход. В Чувашской Республике развернуты 1553 коек для лечения пациентов с COVID-19 (дополнительно развернуты 6 коек в акушерском отделении №3 БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии). Свободных коек 154, на ИВЛ – 30 человек. Всего во всех лабораториях, на утро 8 июня 69764 исследований у 63199 человек (за сутки 736 и 658 соответственно). Последними умершими от covid-19 стали жители республики — двое мужчин и женщина 1938 г.р., 1951 г.р. и 1976 г.р. у всех имелись серъезные сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось. Приносим соболезнования родным и близким. #минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19