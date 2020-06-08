В Чувашии у 18 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход. Последними умершими от covid-19 стали жители республики — двое мужчин и женщина 1938 г.р., 1951 г.р. и 1976 г.р. У всех имелись серъезные сопутствующие заболевания. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В Чувашской Республике развернуты 1553 коек для лечения пациентов с COVID-19 (дополнительно развернуты 6 коек в акушерском отделении №3 БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии). В настоящее время свободных коек — 154, на ИВЛ – 30 человек.

Всего во всех лабораториях, на утро 8 июня проведено 69764 исследований у 63199 человек (за сутки 736 и 658 соответственно).

8.06.2020

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