В Чувашии от коронавируса вылечились 44 человека

26 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии выздоровели 44 человека,  38 человек ожидают подтверждения результатов. Эти данные приводит Минздрав Чувашии на 8 утра 26 апреля.

В регионе подтверждено 383 случая коронавируса.

Под медицинским наблюдением находятся 1539 человек.

Всего умерли 7 человек.  Вчера скончался мужчина в возрасте  62 лет. Он был госпитализирован в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс.

26.04.2020

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