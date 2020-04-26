В Чувашии выздоровели 44 человека, 38 человек ожидают подтверждения результатов. Эти данные приводит Минздрав Чувашии на 8 утра 26 апреля.
В регионе подтверждено 383 случая коронавируса.
Под медицинским наблюдением находятся 1539 человек.
Всего умерли 7 человек. Вчера скончался мужчина в возрасте 62 лет. Он был госпитализирован в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс.
26.04.2020
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