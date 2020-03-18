Работы по устройству защитного слоя дорожной одежды проведут на пятикилометровом участке (км 0+000 – км 4+830) автодороги А-151 Цивильск – Ульяновск в Цивильском районе республики. Специалисты уложат покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см, укрепят обочину и нанесут горизонтальную дорожную разметку.Об этом сообщает ФКУ «Волга-Вятскупрдор».

Работы на объекте стартуют 18 мая, согласно календарному графику будут завершены 10 сентября 2020 года.

Всего в 2020 году по заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приведут в нормативное состояние 63 км федеральных автодорог, 53 км из которых отремонтируют капитально.

18.03.2020

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