В Чувашии отмечают День печати

18 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня в Чувашском драматическом театре им. К. В. Иванова состоялось торжественное собрание,  посвященное Дню российской и чувашской печати.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил журналистов республики. 

Также слова поздравления прозвучали от спикера Госсовета Чувашии Альбины Егоровой,  депутатов Госдумы России Николая Малова и Леонида Черкесова.

Напомним, что завтра в регионе официально установленный День Чувашской печати. 

Материал дополняется.  

День печати 18.01.2020#Таванен


18.01.2020

www.tavanen.ru 

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