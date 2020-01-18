Сегодня в Чувашском драматическом театре им. К. В. Иванова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской и чувашской печати.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил журналистов республики.
Также слова поздравления прозвучали от спикера Госсовета Чувашии Альбины Егоровой, депутатов Госдумы России Николая Малова и Леонида Черкесова.
Напомним, что завтра в регионе официально установленный День Чувашской печати.
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День печати 18.01.2020#Таванен
18.01.2020
www.tavanen.ru
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