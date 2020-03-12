Премьер-министр Чувашии Олег Николаев утвердил порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Чувашской Республике.

В нем установлено, что отлов животных без владельцев проводится исполнителями мероприятий на основании заказа-наряда, выданного уполномоченным органом на основании письменных обращений об отлове животных без владельцев.

Обращения об отлове животных без владельцев регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в специальном журнале с указанием следующих сведений:информация о животном без владельца (вид, размер, окрас, поведение животного и т.п.);сведения о местонахождении животного без владельца;фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), контактный телефон обратившегося лица. Заказ-наряд выдается уполномоченным органом в день поступления обращения об отлове животных без владельцев.

Исполнители мероприятий осуществляют отлов животных без владельцев в срок не позднее следующего дня после дня получения заказа-наряда. В случае если в ходе мероприятий по отлову животных без владельцев животное не отловлено по каким-либо причинам, информация об этом указывается в заказе-на­ряде.

Животные без владельцев подлежат отлову с применением веществ, лекарственных средств, способов, технических приспособлений, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных.

Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти животные проявляют немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.

Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

Исполнители мероприятий обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно предоставлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Животные без владельцев после отлова подлежат транспортировке и передаче в приют в день отлова. При транспортировке животных без владельцев должны использоваться автотранспортные средства:обеспечивающие защиту животных без владельцев от неблагоприятных погодных условий и вентиляцию и исключающие травмирование или гибель животных;оснащенные специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными без владельцев, питьевой водой для животных без владельцев, аптечкой для оказания экстренной помощи человеку.

Предельное время транспортировки животного без владельца от места отлова до приюта составляет не более шести часов с момента отлова, при этом каждые три часа должна предоставляться животным без владельцев питьевая вода. При температуре воздуха окружающей среды выше плюс 25°С или ниже минус 20°С транспортировка животных без владельцев от места отлова до приюта составляет не более трех часов с момента отлова.

Предельное расстояние транспортировки животного без владельца от места отлова до приюта составляет 300 км.

Максимальное количество перевозимых животных без владельцев должно определяться из расчета пространства отсека автотранспортного средства, в котором осуществляется транспортировка животных без владельцев, для транспортировки на одно животное без владельца:на собаку – не менее 0,6 кв. метра;на кошку – не менее 0,3 кв. метра.

При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания исполнители мероприятий обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно предоставлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Также премьер-министр Чувашии Олег Николаев подписал постановление, которым утверждается порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них на территории Чувашской Республики.

Согласно ему, приюты размещаются в отдельно стоящих и специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях, имеющих территорию, необходимую для выгула животных.

Предельное количество содержащихся в приюте животных устанавливается приютом с учетом соблюдения норм содержания животных и обустройства помещений, установленных настоящим Порядком, в том числе содержания в приюте животных разных видов.

Территория приюта должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 метра. По периметру забора размещаются зеленые насаждения.

На территории приюта располагаются следующие объекты:помещение для приема животных;карантинное помещение;ветеринарный пункт;помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара;помещения для временного и постоянного содержания животных;площадка с твердым покрытием для хранения отходов в контейнерах;выгульная площадка; иные помещения, необходимые для организации деятельности приюта.

Минимальная площадь групповых клеток на одну голову составит для собак крупных пород – 1,5 кв. метра; для собак мелких пород – 1,0 кв. метра; для кошек – 0,4 кв. метра.

12.03.2020

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