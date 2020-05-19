19 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил ООО «Яхтинг».

Генеральный директор Анатолий Шатиков показал Олегу Николаеву процесс изготовления масок на новом технологическом оборудовании. Он рассказал, что производство одноразовых трехслойных медицинских масок в тестовом режиме запущено 9 мая, на днях компания вышла на полный производственный цикл. «Уже проведены первые отгрузки в предприятия региона. Готовим первую партию товара в количестве 100 тыс. штук для отправки в нефтяную отрасль», — подчеркнул он. Такие маски можно приобрести в фирменном магазине, расположенном по адресу г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 121. Товар уже поступает также в розничную продажу не только в магазины столицы республики, а также Новочебоксарска и Ядрина. Цена одной маски – 20 рублей.

В период распространения коронавируса компания успешно выполняет задачу по обеспечению потребностей республики в масках, поставленную Олегом Николаевым местным товаропроизводителям. Потенциал предприятия позволяет выпускать 3 млн медицинских масок в месяц.

По словам Анатолия Шатикова, такие маски защищают от вируса на 92%.

Кроме того, на предприятии прорабатывается инвестиционный проект по запуску производственной линии по выпуску респираторов с разными степенями защиты.

Олег Николаев заверил, что таким предприятиям оказывается государственная поддержка, в том числе субсидируются затраты, связанные с приобретением оборудования. «Сегодня мы увидели успешный пример того, как через диверсификацию предприятие наладило выпуск востребованной продукции – масок. Помним, когда только пришла коронавирусная инфекция, масок было мало, спрос большой, соответственно цены на них подскочили. На сегодняшний день рынок насытился. Производство товара в промышленных масштабах объективно снижает себестоимость. Соответственно снижается цена и на рынке. Это совершенно иные качество продукции и цена, приемлемая для потребителя. Такого рода предприятия будут всецело находиться под вниманием государства, будут получать поддержку и помощь, чтобы диверсифицировать производство, реализовать свои инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места», — подчеркнул он.

Врио главы Чувашии в ходе посещения общества «Яхтинг» ознакомился также с производством обуви, осмотрел новейшее оборудование по автоматизированному раскрою кожи, изготовлению заготовок, автоматические линии по приливу полиуретановых и резиновых подошв разных плотностей.

Как отметил заместитель директора по коммерческим вопросам Никита Смирнов, сегодня «Яхтинг» представляет собой предприятие полного производственного цикла. Продукция компании востребована в различных отраслях экономики. Дополнительно к основной производственной линейке обуви выпущены модели для медицинских работников из инновационного материала «On Micro», позволяющего дезинфицировать обувь в специальном растворе.

Специальная обувь предприятия востребована структурными подразделениями ОАО «РЖД», ПАО «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Мечел» и многих других компаний. Товар экспортируется в Казахстан, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Норвегию.

19.05.2020

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