30 декабря в Чувашии открыта автомобильная ледовая переправа через реку Сура. Временная дорога связала город Шумерля с селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области.Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Движение по зимнику разрешено круглосуточно для машин массой до трех тонн. Ограничения по скорости – 10 км/ч. Переправа оборудована необходимым аварийно-спасательным имуществом. На въездах установлены информационные щиты и дорожные знаки.

Напомним, согласно законодательству, организовать работу по оборудованию ледовых переправ и обеспечить их безопасное функционирование в течение сезона – задача органов местного самоуправления.

Справочно

Выезд на лед на автотранспорте разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах, где соблюдены все требования по обеспечению безопасности передвижения транспортных средств.

Помните, выезжая на лед на автомобиле в неположенном месте, вы подвергаете свою жизнь неоправданному риску и опасности!

30.12.2019

www.tavanen.ru