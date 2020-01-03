В деревне Новые Шальтямы Канашского района в рамках национального проекта «Культура» состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. На строительство дома культуры было выделено 15 млн. рублей. В нем имеется зрительный зал на 150 посадочных мест, кабинеты для кружковой работы, библиотека.

Добавим, что в рамках празднования 100-летия Чувашии в 2019 – 2020 гг. в Канашском районе будет проводится реставрация объекта культурного наследия «Школа, в котором учился чувашский поэт М. Сеспель, 1914 – 1917 гг.». На эти цели выделено 18 млн рублей.

Также 30 декабря в Батыревском районе д.Татарские Сугуты состоялось открытие нового сельского Дома культуры в рамках национального проекта «Культура».

3.01.2020

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