Сегодня по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции врио Главы Чувашии принял два принципиальных решения – разрешить работу салонам красоты и не открывать кладбища для массового посещения в Радоницу.

Олег Николаев внес изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

Теперь в Чувашии во время режима повышенной готовности разрешается работа салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских независимо от их организационно-правовой формы. Но только при условии, что их руководители несут личную ответственность за соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпиде¬миологическими правилами в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Клиентов можно принимать только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов. При этом полностью исключается использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг.

Напомним, предприниматели и просто жители республики не раз обращались к врио Главы Чувашии с просьбой открыть парикмахерские как через его социальные сети, так и во время «горячих линий». Тогда Олег Николаев отметил, что сам уже какую неделю не стрижется, но обещал рассмотреть возможность открытия салонов красоты и парикмахерских при соблюдении определённых требований. И обещание свое выполнил.

«Понятно, люди хотят привести себя в порядок. Сейчас спрос очень большой. И в итоге нарушений на этом рынке очень много. Поэтому, чтобы ситуация не стала неуправляемой, нужно этот процесс легализовать. Тем более, сейчас у нас есть возможность мониторить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, для этого работают мобильные группы», — пояснил свою позицию Олег Николаев.

Что касается кладбищ, то для массового посещения они закрыты с 14 апреля 2020 года. А на погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники. Исключения для православного праздника Радоница не будет. Врио Главы Чувашии поручил информировать об этом решении жителей республики, еще на подъездах к кладбищам разместить информационные табло.

«Народ поедет, может кто-то не услышал о том, что кладбища закрыты для посещения. Лучше заблаговременно проинформировать людей, чтобы потом не разворачивать их», — подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, что на подъезде к кладбищам будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

24.04.2020

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