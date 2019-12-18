19 декабря 2019 года в 10:00 в Чувашии состоится торжественное открытие Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова (г. Чебоксары, ул. Университетская 38) и Центра цифрового образования детей и подростков «IT-куб» (г. Канаш, ул. Комсомольская, д. 33).

Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» при Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова.

Проект направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

19 декабря в рамках федерального Марафона открытий в ДНК им. С.А. Абрукова состоится панельная дискуссия «Моя экологическая позиция». В ней примут участие представители образовательных организаций, предприятий и общественных организаций. Дискуссия будет проходить в онлайн формате с трансляцией в социальной сети ВКонтакте и на платформе YouTube с возможностью задать вопрос через интернет.

В день открытия будет подписано Соглашения о создании Консорциума Чувашской Республики «Развитие экокомпетенций», учредителями станут: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханических техникум, Детский технопарк «Кванториум» (г.Чебоксары), Детский технопарк «Кванториум» (г.Новочебоксарск), «IT-куб» (г.Канаш), Центр выявления и поддержки одаренных детей «Эткер», Российское экологическое общество, Ассоциация переработчиков вторсырья «Экотехнопарк Чувашии», филиал АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск.

Резидентами ДНК им. С.А. Абрукова будет организована Ярмарка экологических проектов, на которой своим опытом экологической деятельности поделятся школьники, квантарианцы, студенты и молодежные общественники.

Центр цифрового образования детей и подростков «IT-куб» создан на базе Канашского педагогического колледжа в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Проект направлен на повышение общего уровня IT-грамотности современных детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, нацеленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности, ускоренное освоение учащимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий для обеспечения технологического прорыва страны.

19 декабря здесь пройдут занятия по кибергигиене, мастер-классы по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, workshop по робототехнике, будет работать Школа программирования «Алгоритмика» и Шахматная гостиная.

СПРАВОЧНО. В настоящее время в Доме научной коллаборации им. С.А. Абрукова реализуются программы дополнительного образования детей: «Робототехника», «Программирование на языке Python», «Шахматы», а также восемь вводных образовательных программ для детей разных возрастов, состоящих из модулей по различным направлениям. Всего в этом году резидентами Центра стали более 400 человек.

Напомним, коллаборация в науке — сотрудничество ученых, принадлежащих к разным лабораториям или исследовательским группам, с целью совместного выполнения определенного проекта. Так, и в ДНК им. С.А. Абрукова для решения проектных задач объединятся ученые университета, студенты и школьники.

Обучение в Центре цифрового образования детей и подростков «IT-куб» будет организовано по семи направлениям: программирование на Python; мобильная разработка; разработка VR/AR-приложений; системное администрирование; основы программирования на Java; цифровая гигиена и работа с большими данными; базовые навыки программирования на C-подобных языках. Интеллектуальными партнерами «IT-Куб» выступают Яндекс.Лицей, IT-Школа Samsung, Крибрум, Lego Education, Школа программирования «Алгоритмика», компания «1С» и другие IT компании республики.

Всего здесь смогут заниматься 400 детей из Канаша и Канашского района.

18.12.2019

www.tavanen.ru