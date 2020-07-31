Следственным отделением Чувашского ЛО МВД России на транспорте окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего и 56-летнего жителей Канашского района Чувашской Республики, обвиняемых в хищении железнодорожного имущества.

В марте текущего года злоумышленники были задержаны сотрудниками линейного отделения полиции на станции Канаш при попытке сдачи похищенного лома в пункт приема металлолома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые незаконно проникли на охраняемую территорию производственной базы транспортной организации и похитили лом в количестве около 400 килограммов. Среди металлических изделий были железнодорожные детали верхнего строения пути. Похищенное имущество мужчины вывезли на автомашине и складировали на бесхозной даче с целью последующей сдачи в пункт приема металлолома. Организации причинен ущерб на сумму около пяти тысяч рублей.

Районный суд рассмотрел материалы уголовного дела: в отношении обвиняемых в совершении кражи избрана мера уголовного-правого характера в виде судебного штрафа в размере 8 и 10 тысяч рублей.