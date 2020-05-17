В республике начиная с 2017 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». По данному проекту в текущем году предусмотрено свыше 362 млн. рублей на благоустройство 40 общественных и дворовых территорий. На сегодняшний день по этой программе заключено 18 контрактов, объявлено 13 аукционов и еще 9 аукционов предстоит объявить. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

Кроме того, на благоустройство дворов из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд. рублей, 5 процентов от стоимости проектов будут добавлять муниципалитеты и еще 1 процент сами жители.

Средства пойдут на благоустройство дворовых территорий, улиц частного сектора, строительство и ремонт тротуаров от дворовых территорий до объектов социальной сферы. По данной программе будет благоустроено свыше 400 территорий.

В этом году с учетом выделенных средств администрациям муниципальных образований необходимо в сжатые сроки провести большую работу – нужно разработать проекты, согласовать их с жителями и пройти экспертизу. Для того чтобы облегчить муниципалитетам работу Минстроем Чувашии были разработаны типовые проекты и методические рекомендации.

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Порфирьев отмечает, что часть муниципалитетов подошли более ответственно и более оперативно провели работу. Из крупных городов – это Чебоксары и Новочебоксарск, среди сельских районов – это Яльчикский и Порецкий районы. «Данные муниципалитеты отработали оперативно, часть контрактов у них уже заключена. Кто-то же, напротив, до сих пор находится на стадии проектирования», — подчеркнул заместитель министра.

Планируется, что основная масса аукционов будет проведена до 1 июня, а до 1 июля все подрядные организации будут определены.

Минстроем Чувашии муниципалитетам поставлена задача в срок до конца октября завершить все работы. Ситуация находится под постоянным контролем Минстроя Чувашии. Министр еженедельно лично проводит селекторные совещания с муниципалитетами и республиканским Центром экспертизы и ценообразования в строительстве.

15.05.2020

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