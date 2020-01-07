В Чувашии определили подрядчиков на содержание дорог на 3 года

7 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Чувашии в 2020-2022 г.г. будут выполнять  подрядные организации ООО «ДорТех» (1018 км), ООО «Воддорстрой» (521 км) и  ООО «АВТОДОР» (8 км), содержание мостовых сооружений – ООО «Строительная компания — Волга» (109 сооружений).  Об этом сообщает Чувашупрдор.

Наименование подрядной организации Фамилия имя отчество руководителя, телефон организации Телефон организации Обслуживаемый район
ООО «ДорТех» Алексеев Андриян Иванович

(8352) 28-64-22

 Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красночетайский, Моргаушский, Ядринский, Порецкий, Шумерлинский,  Ибресинский, Канашский, Урмарский, Янтиковский районы
ООО «Воддорстрой» Федоров Анатолий Николаевич (883545) 60-0-70,

60-2-11

 Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский, Козловский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Чебоксарский районы
ООО «Воддорстрой» Федоров Анатолий Николаевич (883545) 60-0-70,

60-2-11

 выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по ремонту и содержанию автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов, км 0+000 – км 7+000 в Алатырском районе Чувашской Республики
ООО «ДорТех» Алексеев Андриян Иванович (8352) 28-64-22 выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по ремонту и содержанию автомобильной дороги Чебоксары-Сурское, км 107+200 – км 112+200 в Шумерлинском районе Чувашской Республики
 

ООО «АВТОДОР»

Кузнецов Сергей Николаевич

 (8352) 23-04-33 выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по ремонту и содержанию автомобильной дороги Шемурша-Сойгино-Алтышево-а.д. «Аниш», км 67+700 – км 75+450  в Алатырском районе Чувашской Республики
ООО «СК-Волга» Стрельникова  Наталья Викторовна 8 937 953 97 98 содержание мостовых сооружений на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике

Напомним, без праздничных и выходных дней, в круглосуточном режиме ведется работа центральной диспетчерской службы  КУ «Чувашупрдор». Так же, согласно приказа руководителя, предусмотрено дежурство руководящего состава и ответственных лиц Управления.

Для сведения

По всем возникшим вопросам в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения следует обращаться в центральную диспетчерскую службу  КУ «Чувашупрдор»  по телефону (8352)54-05-00, 70-94-08.

7.01.2020

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