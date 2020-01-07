Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Чувашии в 2020-2022 г.г. будут выполнять подрядные организации ООО «ДорТех» (1018 км), ООО «Воддорстрой» (521 км) и ООО «АВТОДОР» (8 км), содержание мостовых сооружений – ООО «Строительная компания — Волга» (109 сооружений). Об этом сообщает Чувашупрдор.
|Наименование подрядной организации
|Фамилия имя отчество руководителя, телефон организации
|Телефон организации
|Обслуживаемый район
|ООО «ДорТех»
|Алексеев Андриян Иванович
|
(8352) 28-64-22
|Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красночетайский, Моргаушский, Ядринский, Порецкий, Шумерлинский, Ибресинский, Канашский, Урмарский, Янтиковский районы
|ООО «Воддорстрой»
|Федоров Анатолий Николаевич
|(883545) 60-0-70,
60-2-11
|Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский, Козловский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Чебоксарский районы
|ООО «Воддорстрой»
|Федоров Анатолий Николаевич
|(883545) 60-0-70,
60-2-11
|выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по ремонту и содержанию автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов, км 0+000 – км 7+000 в Алатырском районе Чувашской Республики
|ООО «ДорТех»
|Алексеев Андриян Иванович
|(8352) 28-64-22
|выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по ремонту и содержанию автомобильной дороги Чебоксары-Сурское, км 107+200 – км 112+200 в Шумерлинском районе Чувашской Республики
|
ООО «АВТОДОР»
|
Кузнецов Сергей Николаевич
|(8352) 23-04-33
|выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по ремонту и содержанию автомобильной дороги Шемурша-Сойгино-Алтышево-а.д. «Аниш», км 67+700 – км 75+450 в Алатырском районе Чувашской Республики
|ООО «СК-Волга»
|Стрельникова Наталья Викторовна
|8 937 953 97 98
|содержание мостовых сооружений на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике
Напомним, без праздничных и выходных дней, в круглосуточном режиме ведется работа центральной диспетчерской службы КУ «Чувашупрдор». Так же, согласно приказа руководителя, предусмотрено дежурство руководящего состава и ответственных лиц Управления.
Для сведения
По всем возникшим вопросам в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения следует обращаться в центральную диспетчерскую службу КУ «Чувашупрдор» по телефону (8352)54-05-00, 70-94-08.
7.01.2020
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