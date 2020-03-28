Уникальное для республики оперативное вмешательство выполнено операционной бригадой в составе заместителя главного врача по хирургии Владимира Карова, врача хирургического отделения №3 Сергея Климина, врача-анестезиолога Валерия Иванова и операционной медицинской сестры Татьяны Каровой Республиканского онкологического диспансера.

Как сообщает Минздрав Чувашии, у пациента 63 лет диагностирован субтотальный рак поджелудочной железы. Опухоль пациента прорастала в воротную вену. Врачами была проведена тотальная дуоденопанкреатэктомия с резекцией воротной и верхней брыжеечной вен и мезентерико-портальным венозным анастомозом.

Данный метод хирургического лечения рака поджелудочной железы является наиболее обширным по объему оперативным вмешательством, применяемым в самых тяжелых случаях, и включает в себя полное удаление поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, части желудка и селезенки.

Выполнить хирургическое вмешательство высокой категории сложности успешно помогли высокая квалификация врачей диспансера, а также современное оборудование, которое поступает в рамках Национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря слаженной работе специалистов операция прошла успешно и без осложнений. Пациент на 11 сутки после операции в удовлетворительном состоянии выписан домой.

28.03.2020

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