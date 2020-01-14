В Чувашии посевы озимых культур и многолетних трав находятся в удовлетворительном состоянии. Аномально теплая погода января существенного влияния на их перезимовку не оказала. Об этом сообщает Минсельхоз Чувашии.

В южных районах состояние озимых культур хорошее, глубина промерзания пахотного слоя — 30-50 см, температура в узле кущения — -4,1… -5,2 0С, высота снежного покрова — 5-20 см.

В северных, северо-западных и центральных районах состояние удовлетворительное. Глубина промерзания пахотного слоя составляет 35-55см, снежный покров — 0,5-15 см, температура в узле кущения — -5,0…. -5,50С. В Ядринском, Цивильском, Чебоксарском, Моргаушском, Красноармейском, частично Вурнарском районах, где прошел ледяной дождь, ледяная корка сохраняется.

Снежный покров выровненный, равномерный, без уплотнений. Ледяная корка на поверхности почвы имеется по ложбинам и низинам. Запас воды в снеге 12 мм. Изреженность растений составляет от 4 до 24%. Развитие фузуриозной снежной плесени и повреждение мышами не выявлено.

Основной прогноз перезимовки будет ясным в конце февраля – начале марта после выездных проверок и отбора монолитов.

14.01.2020

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